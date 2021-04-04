Kolombiya'da aynı aileden silahla öldürülmüş 3 kişinin cesedi bulundu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Huila eyaletinde, silahla öldürülmüş 3 kişinin cesedi bulundu.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneybatısındaki Huila eyaletinde, silahla öldürülmüş 3 kişinin cesedi bulundu.

Kolombiya basınında çıkan habere göre, La Plata kasabasına bağlı La Esmeralda köyünde, aynı aileden silahla vurulmuş 3 kişinin cesedine rastlandı.

Yetkililer, cesetlerin elleri bağlı ve kafalarına kurşun sıkılmış halde bulunduğunu belirterek saldırının silahı çeteler tarafından yapıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerindeki silahlı grupların saldırılarında 40'tan fazla kişi öldü.

Ülkede şiddetten en çok etkilenen eyaletler Antioquia, Cauca, Narino ve Huila olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan