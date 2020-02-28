Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü
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Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

Kolombiya'da 5 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

28.02.2020 00:42 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:42
Kolombiya'da askeri helikopter düştü: 3 ölü

'da 5 kişilik mürettebatın bulunduğu askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 asker hayatını kaybetti.

Kolombiya Hava Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin ortasındaki Cundinamarca yönetim bölgesine bağlı El Chorro de Bojaca mezrasında düşen helikopterin enkazına ulaşıldığı, 3 askerin hayatını kaybettiği ve yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Kaynak: AA

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