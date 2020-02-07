: Kolombiya'da "Arabasız Gün"

07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:49

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Bisiklete binen insanlardan detaylar

Scooter kiralayan ve binen insanlardan detaylar

Trafikten drone görüntüleri

BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da hava kirliliğine dikkat çekmek ve halkı bisiklet kullanmaya teşvik etmek için uygulanan "Arabasız Gün" dolayısıyla özel araçlar ve motosikletlerin trafiğe çıkmasına izin verilmedi.

Kentte 2000 yılında yapılan halk oylamasıyla karar verilen ve her yıl Şubat ayının ilk perşembe gününde kutlanan "Arabasız Gün"de sadece toplu taşıma araçları, ticari araçlar ve taksilerin şehir trafiğine girmesine izin veriliyor.

Kaynak: AA

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