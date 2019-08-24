Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestoları BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum...

24.08.2019 02:55
Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşların protestoları BOGOTA - Kolombiya'nın başkenti Bogota'da, dünyanın en büyük yağmur ormanları Amazonlar'da iki haftadır devam eden yangınlara gerekli müdahalenin yapılmaması ve Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun politikaları sivil toplum örgütleri ve çevreci kuruluşlar tarafından protesto edildi.

Kolombiya'da Amazonlar'daki yangınlar için gösteri
Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et