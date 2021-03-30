Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı

Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu bir madeni su bastı.

Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu bir madeni su bastı.

Yerel basında çıkan habere göre, Neira kasabasına bağlı El Busque köyünde, dünden bu yana yerin 13 metre altında, nehrin taşması sonucu altın madeninin suyla dolması nedeniyle madencilere ulaşılamadığı bildirildi.

Mahsur kalan madencileri arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

Bölgedeki madenciler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, arkadaşlarının bulunduğu yerden suyun tahliyesinin çok zor olduğu ve meslektaşlarının hayatta kalabilme ihtimallerinin azaldığı belirtildi.

Bölgeyi ziyaret eden Vali Victor Tamayo, 40 saati aşkın bir süreden bu yana madencileri kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İnsanların hayatta olduğunu düşünebilmek bu saatten sonra çok zor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Hava Kuvvetleri, suyun tahliye edilmesi için bölgeye malzeme desteğinde bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan