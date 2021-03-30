Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı

Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı

Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu bir madeni su bastı.

Kolombiya'nın orta kısmındaki yönetim bölgesi Caldas'da, yoğun yağışlar nedeniyle nehrin taşması sonucu bir madeni su bastı.

Yerel basında çıkan habere göre, Neira kasabasına bağlı El Busque köyünde, dünden bu yana yerin 13 metre altında, nehrin taşması sonucu altın madeninin suyla dolması nedeniyle madencilere ulaşılamadığı bildirildi.

Mahsur kalan madencileri arama kurtarma çalışmalarında henüz bir sonuç alınamadı.

Bölgedeki madenciler, yerel medyaya yaptığı açıklamada, arkadaşlarının bulunduğu yerden suyun tahliyesinin çok zor olduğu ve meslektaşlarının hayatta kalabilme ihtimallerinin azaldığı belirtildi.

Bölgeyi ziyaret eden Vali Victor Tamayo, 40 saati aşkın bir süreden bu yana madencileri kurtarmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "İnsanların hayatta olduğunu düşünebilmek bu saatten sonra çok zor." ifadesini kullandı.

Öte yandan Kolombiya Hava Kuvvetleri, suyun tahliye edilmesi için bölgeye malzeme desteğinde bulunduğunu duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Hayati Yazıcı Süleyman Soylu Binali Yıldırım Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Bahar Candan Merve Boluğur Jason Statham
Spor Ozan Tufan Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kolombiya'da altın madenini su basması sonucu 11 madenci mahsur kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 00:45:09. #1.15#
title