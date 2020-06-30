Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesinin ardından Bogota'da bulunan askeri üs önünde protesto gerçekleştirildi.

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı
30.06.2020 23:22 | Son Güncelleme: 30.06.2020 23:26

Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz etmesinin ardından Bogota'da bulunan askeri üs önünde protesto gerçekleştirildi.

Kolombiya'da 7 askerin, Risaralda bölgesinde Embera Chami yerli topluluğundan 13 yaşındaki bir kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya çıktı. Yaşanan olay yerlilerin ve kadınların maruz kaldığı şiddeti yeniden gündeme getirirken, halk tepki amacıyla sokağa döküldü. Askerlerin tecavüzüne uğrayan 13 yaşındaki çocuğa destek amacıyla kadınlar, başkent Bogota'da bulunan Canton Norte askeri üssünün önünde protesto gerçekleştirdi. Orduyu protesto etmek için bir araya gelen kadınlar, tecavüzü gerçekleştiren askerlerin cezasız kalmamalarını isteyerek askeri üs önünde slogan attı.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Kolombiya Savunma Bakanı Carlos Holmes Trujillo, olaya yönelik savcılık iddianamesinin bir an önce hazırlanmasın ve faillerin en kısa sürede mahkemeye çıkarılmasını istedi. 5. Kolordu komutanı Tümgeneral Luis Mauricio Ospina ise askerlerle ilgili protokollerin uygulandığını belirterek davanın askeri mahkemede görülmeyeceğini açıkladı. Ospina, Kolombiya ordusunun verilecek cezaları yakından takip edeceğini bildirdi. Yaşları 18 ila 22 arasında değişen askerlerin, 30 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya oldukları duyuruldu.

Öte yandan tecavüz olayı, 7 askerin itiraflarının ardından gün yüzüne çıktı. Yerel basına 22 Haziran'da yansıyan tecavüz olayının 8 Eylül 2019'da gerçekleştiği ve 7 Kolombiyalı askerin 13 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdığı ifade edildi. Söz konusu olaya yönelik açıklama yapan yetkililer, askerlerin tecavüzü itiraf ettiklerini ve 30 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı Haber
Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi Haber
Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı Haber
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor Haber
Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu Haber
Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu Haber
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı
ABD'nin 'Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma' teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Van Gölü'nde kaybolan tekneyi arama çalışmalarında 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Bankalarda yarından itibaren yeni dönem! Anne kızlık soyadı ile kimlik doğrulama tarihe karışıyor
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Dükkanında sigara içmemesi için uyardığı müşteri tarafından vurularak öldürüldü
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
2 bin 600 nüfuslu mahallede 70 kişide korona çıktı! Kısıtlama yok ancak kimse sokağa çıkamıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Tunç Soyer Cahit Özkan Donald Trump Emmanuel Macron
Magazin Ebru Şallı Oğuzhan Koç Gonca Vuslateri Dilan Çiçek Deniz
Spor Alper Ulusoy Sergen Yalçın Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Kız Genç Adana Bakan
Şu an buradasınız: Kolombiya'da 7 askerin 13 yaşındaki çocuğa tecavüzü ülkeyi ayağa kaldırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 23:32:09. #1.14#
title