Kolombiya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın kuzeyinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 07.50'de merkez üssü Bolivar yönetim bölgesinde olan 5,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

52 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Deprem Santander ve Antioquia yönetim bölgelerinde hissedildi.