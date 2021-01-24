Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu
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Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

24.01.2021 04:45 | Son Güncelleme: 24.01.2021 04:48
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem oldu

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 16.12'de Huila yönetim bölgesine bağlı Baraya kasabasında 5,1 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

SGC, 30 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssünün, ülkenin güneybatısındaki Baraya olduğunu açıkladı.

Yetkililer, depremde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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