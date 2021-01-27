Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

27.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:08
Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kolombiya Jeoloji Servisinden (SGC) yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 02.57'de merkez üssü Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı La Victoria kasabası olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

158 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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