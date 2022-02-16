Kolombiya'da 4 kişi silahlı saldırıda öldürüldü
AA, Sinan Doğan - Güncel
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Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'nın güneyinde 4 kişi silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ülkenin Caqueta yönetim bölgesine bağlı Neiva otoyolunda elleri ve gözleri bağlı cesetler bulundu.
Olay yerine çağrılan güvenlik güçleri, 1'i kadın 4 kişinin başlarına kurşun sıkılarak öldürüldüğünü bildirdi.
Cinayetlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
Bölgede alan kontrolü sağlamak amacıyla çok sayıda paramiliter ve silahlı grubun bulunduğu güvenlik raporlarına yansımıştı.
AA / Sinan Doğan - Güncel