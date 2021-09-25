Kolombiya'da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu - Haberler
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Kolombiya'da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kolombiya'da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Hong Kong'a gönderilmek istenen 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğunu duyurdu.

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı, yasa dışı yollardan Hong Kong'a gönderilmek istenen 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğunu duyurdu.

Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Bogota'daki El Dorado Havalimanı'nda 3 bin 493 köpekbalığı yüzgecine el konulduğunu bildirildi. Yasadışı balıkçılık faaliyetiyle elde edilen yüzgeçlerin, büyük paketler halinde Hong Kong'a gönderilmek üzereyken ele geçirildiği belirtilirken, 3 bin 493 yüzgecin 900 ila bin köpekbalığına eş değer olduğu aktarıldı. Kolombiya Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Carlos Eduardo Correa, yaptığı açıklamada, "Bu devam etmemeli. Köpekbalıklarının yasa dışı ticareti dünya çapında büyüyen bir sorundur. Bu gezegen bize olduğu kadar hayvanlara da ait. Biyoçeşitliliğimizi koruyalım" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Köpek balığı yüzgeçleri, genellikle Asya'da köpek balığı yüzgeci çorbasında kullanılıyor. - BOGOTA

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Haber: Kolombiya'da 3 bin 493 köpek balığı yüzgecine el konuldu - Haberler
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