Kolombiya'da 11 Kişinin Öldüğü Saldırı Sonrası 3 Gün Yas

Kolombiya'da General Santander Polis Okulu'nu hedef alan bombalı araç saldırısında ölü sayısı 11'e yükseldi. Ülkede 3 gün yas ilan edildi.

Bogota Belediyesi Sağlık Sekreterliğinden, kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunda düzenlenen ve 87 kişinin yaralandığı terör eyleminde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği duyuruldu.

Devlet Başkan Yardımcısı Marta Lucia Ramirez de sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün 11 gencimiz, özgürlüğün ve hukukun tek garantisi demokrasinin cesaretle müdafaası ve Kolombiya sevgisi ile sonsuzluğa yürüdü. Onları bizden terörizm ayırdı ve bunun üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanı Ivan Duque de polis okulundaki güvenlik zirvesi ve incelemelerini tamamlamasının ardından devlet başkanlığı sarayı Casa de Narino'dan görüntülü mesajla Kolombiyalılara seslendi.

Duque, "Saldırının meydana geldiği andan itibaren eşlik ettiğimiz kurbanların ailelerine sevgi ve şükranlarımı sunuyorum. Onların hatırası için 3 gün ulusal yas ilan edilmesine karar verdik." diye konuştu.

Bir eğitim merkezine yapılan saldırının, gençleri, özgürlükleri ve Kolombiyalıları hedef aldığını belirten Duque, şöyle devam etti:

"Bugün teröristler toplumu sindirmeyi ve Kolombiya devletini korkutmayı istedi. Kolombiya onlara sağlam ve tek bir millet olduğunu, böyle bir çılgınlık karşısında yıkılmayacağını gösterecek. Sizlere bu rezil saldırının cezasız kalmayacağının güvencesini vermek istiyorum."

Saldırı

Kolombiya'yı yasa boğan ve General Santander Polis Okulunu hedef alan bombalı araç saldırısı, halen ülkedeki örgütlerle bağı araştırılan 52 yaşındaki Jose Aldemar Rojas Rodriguez tarafından düzenlendi.

Görgü tanıkları ve kapıdaki polislerin aktardıklarına göre Rodriguez, bölgedeki 200 evde de hasar oluşturan bombalı saldırıda kullanılan ve (TNT ve PETN'nin karışımı) 80 kilogram "pentolitin" yüklü 1993 model gri renkli arazi aracı ile geldiği okulun girişinde yavaşladı.

Kapıdaki duyarlı polis köpeğinin patlayıcıları farkettiğini anlayan Rodriguez arabasını içeri sürdü, 200 metre kadar ilerledikten sonra kız öğrencilerin kaldığı yerleşkeye ulaştı ve araca yüklenen 80 kilogram patlayıcıyı infilak ettirdi.

Bombaların bölgenin yakınında bekleyen ve Rodriguez'in araçtan inemeyeceğini anlayan başka bir terörist tarafından patlatıldığını değerlendiren güvenlik kaynakları, Rodriguez'in bir intihar eylemi düzenlemiş olduğu tezini de dikkate alıyor.

Saldırganın bağlantıları araştırılıyor

Bu arada Kolombiya basınında El Tiempo gazetesinin istihbarat kaynaklarına dayandırdığı habere göre Rodriguez, uzun yıllar eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) saflarında bulundu ve örgüt silah bırakmaya karar verdiğinde ayrıldı.

İstihbarat, Rodriguez'in, ülkedeki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nun (ELN) bomba uzmanı "Mocho Kiko" kod adlı terörist olması ihtimalini de değerlendiriyor.

Bugün saldırıya ilişkin bulgular paylaşılacak

Bu arada, Devlet Başkanlığı, bugün Casa de Narino'da düzenlencek basın toplantısı ile saldırıya ilişkin son bilgilerin paylaşılacağını duyurdu. Toplantıya Devlet Başkan Yardımcısı Ramiez'in yanı sıra İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez, Savunma Bakanı Guillermo Botero, Başsavcı Nestor Humberto Martinez ve Bogota Belediye Başkanı Enrique Penalosa'nın katılacağı bilgisi paylaşıldı.

Terör eylemine tepkiler

Öte yandan Kolombiya'nın son yıllarda karşılaştığı en büyük terör eylemi olan polis okulu saldırısına bölgeden ve dünyadan tepki yağdı.

Saldırıda bir vatandaşını kaybeden Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Kolombiyalı mevkidaşı Duque ile irtibat halinde ve Kolombiya halkı ile dayanışma içinde olduğunu duyurdu.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ise yayımlanan yazılı bir açıklama ile Kolombiya'ya başsağlığı dilerken, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez sosyal paylaşım hesaplarından yaptıkları açıklamalarla saldırıyı kınadı.

Kolombiya'daki ABD ve İngiltere büyükelçilikleri de saldırı sonrası taziye mesajları yayımladı.

Kaynak: AA