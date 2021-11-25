Kolombiya'da 10 tondan fazla kokain ele geçirildi - Haberler
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Kolombiya'da 10 tondan fazla kokain ele geçirildi

AA / Sinan Doğan - Haberler | Güncel
Kolombiya'da 10 tondan fazla kokain ele geçirildi

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 10 ton kokain ele geçirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'na (ELN) ait 10 ton kokain ele geçirildi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, ülkenin Ekvador sınırındaki Samaniego kasabasında, iki laboratuvara baskın düzenlediğini bildirdi.

Savunma Bakanı Diego Molano basına yaptığı açıklamada, ordu, polis ve hava kuvvetlerinin ortak operasyonunda bu yılki en büyük kokain operasyonuna imza atıldığını belirterek "ELN'ye ait iki laboratuvarda piyasa değeri 300 milyon dolar 10 ton kokaine el konuldu." ifadesini kullandı.

Uyuşturucunun ELN tarafından teslim alındıktan sonra Orta Amerika ülkeleri üzerinden ABD'ye aktarılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya ve Ekvador, bölgenin en önemli koka üreticisi ülkelerinden biri olarak geçiyor.

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AA / Sinan Doğan - Son Dakika Haberleri

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