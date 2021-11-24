Kolombiya'da 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, dün akşam yaptığı açıklamada Narino'nun Samaniego kentinde düzenlenen operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirdiklerini duyurdu. Duque, ele geçirilen uyuşturucu madde miktarının bu yılın en yüksek miktarı olduğunu açıkladı.

Kolombiya'nın Narino bölgesinde Samaniego kentinde ulusal istihbaratla birlikte güvenlik güçlerinin yürüttüğü narkotik operasyonda, 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi. Devlet Başkanı Duque, 'Narko-terör' örgütü olarak adlandırdığı ELN'e ait uyuşturucu maddenin bu yıl ele geçirilen en yüksek miktar olduğunu belirtti. Kolombiya polisi, uyuşturucu maddenin Samaniego'da bir uyuşturucu üretim yerinde çözelti halinde ele geçirdiklerini açıkladı.