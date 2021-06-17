Kolombiya'da 1 milyondan fazla Venezuelalı göçmen Geçici Koruma Kanunundan yaralanmak için başvurdu

Kolombiya, ülkede 1 milyondan fazla Venezuelalı göçmenin "Geçici Koruma Kanunundan" faydalanmak için kayıt yaptırdığını duyurdu.

Kolombiya, ülkede 1 milyondan fazla Venezuelalı göçmenin "Geçici Koruma Kanunundan" faydalanmak için kayıt yaptırdığını duyurdu.

Kolombiya Göç İdaresi, yaptığı açıklamada, kanunun uygulanması sürecinde iki aşamalı bir sürecin yürütüldüğünü belirterek, göçmen gerçeğine dayalı kamu politikaları üretebilmek ve Kolombiya'da yaşayan Venezuelalı göçmenlerin tanımlamasına imkan verecek bir mekanizma üzerinde çalışıldığını bildirdi.

Geçici Koruma Kanunu kapsamında, ağustos 2022'ye kadar ülkede bulunan düzensiz Venezuelalı göçmenlerin kayıt altına alınması hedefleniyor.

Böylece Venezuelalı göçmenler, ülkede 10 yıl süreyle kalabilecek ve bu sürenin sonunda ülkede yaşamaya devam etmek istedikleri taktirde ikamet vizesi çıkarmalara gerekecek.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, 11 Şubat 2021'de düzenlediği basın toplantısında, ülkede yaşayan Venezuelalı göçmenlerin yüzde 56'sının düzensiz olduğunu belirterek, uluslararası mülteci koruma kanunu kapsamında göçmenlere Geçici Koruma Yasası çıkartacaklarını duyurmuştu.

Amaçlarının ülkeye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçün önüne geçmek olduğunu vurgulayan Duque, "Ülkemizde yaşayan 800 bin Venezuelalının geçici kimlik kartı var. Bunlar dışındakilerle ilgili resmi bir kaydımız yok." ifadelerini kullanmıştı.

Kolombiya Göç İdaresi verilerine göre, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla ülkede 1 milyon 730 bin Venezuelalı göçmen bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan