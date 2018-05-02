Kolombiya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde düzenlenen eylemler Medellin kenti dışında olaysız geçti.

Başkent Bogota'daki yürüyüşe sivil toplum kuruluşları ve sendikaların yanı sıra ülkede yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri dolayısıyla adayların taraftarları katıldı.

Kent merkezindeki planetaryum önünde toplanan ve ülkedeki çalışma koşulları ile ücretlerin iyileştirilmesi taleplerinin yer aldığı pankartları taşıyan binlerce kişi, tarihi Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü.

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) siyasi kolu olarak kurulan Toplumun Alternatif Devrimci Gücü (FARC) taraftarları ise 9 Nisan'da tutuklanan üst düzey yöneticileri Jesus Santrich'in serbest bırakılması için slogan attı.

Bolivar Meydanı'ndaki gösteriler olaysız sona erdi.

Ulusal basındaki haberlere göre ise Medellin kentinde yer yer göstericiler ve polis arasında çatışmalar yaşandı.

Çatışmalarda aralarında bir foto muhabirinin de olduğu 14 kişi gözaltına alındı.