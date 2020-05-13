Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor
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Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor

BUENOS Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesinin Brezilya ve Peru ile sınırına asker gönderileceğini açıkladı.

Kolombiya, Brezilya ve Peru ile sınırında kontrolleri artırıyor
13.05.2020 20:18 | Son Güncelleme: 13.05.2020 20:18

BUENOS Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ülkesinin Brezilya ve Peru ile sınırına asker gönderileceğini açıkladı.

Devlet Başkanı Duque, Başkanlık Sarayı Casa de Narino'da ülkesindeki salgınla mücadeleye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Duque, Kolombiya'nın Brezilya ve Peru ile sınırındaki Amazonas Yönetim Bölgesi Valisi ve buranın başkeni Leticia Belediye Başkanı ile çeşitli görüşmeler yaptığını belirtti.

Sınırdaki kontrollerin artırılacağına vurgu yapan Duque, "Tüm sınır noktalaranı daha fazla mevcudiyetle askerileştirme ve ülke dışından nehir yoluyla Kovid-19 vakalarının gelmesini önlemek amacıyla ilgili kontrolün yapılması kararı alındı." ifadesini kullandı.

Amazonas yönetim bölgesi, 743 vaka sayısıyla Kolombiya'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen 5. bölge olarak biliniyor.

Bu kararın alınma sebepleri arasında ise bölgedeki Kovid-19 vakalarının artışında, ülkeye kaçak yollardan gelen kişilerin etkin rol oynadığı düşünülüyor.

Brezilya ile 1600 kilometreden fazla sınırı paylaşan Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesinin başkenti Leticia, Kolombiya tarafından Brezilya'nın Tabatinga ve Peru'nun Santa Rosa de Yavari kasabasına tek sınır kapısı olarak öne çıkıyor.

Salgınla mücadele kapsamında uygulanan önlemler nedeniyle ülkenin sınırları 16 Mart'tan bu yana kapalı bulunuyor.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 493 kişinin hayatına mal olan Kovid-19 şu ana kadar 12 bin 272 kişide görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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