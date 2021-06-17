Kolombiya, askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tuttu
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Kolombiya, askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tuttu

Kolombiya, askeri birliğe düzenlenen bombalı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu sorumlu tuttu
Anadolu Ajansı / Sinan Doğan - Haberler | Güncel

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, dün askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaralandığı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutuldu.

Kolombiya'nın Kuzey Santander yönetim bölgesinde, dün askeri tabura bomba yüklü 2 araçla düzenlenen ve 36 kişinin yaralandığı saldırıdan Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) sorumlu tutuldu.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano düzenlediği basın toplantısında, saldırının cezasız kalmayacağını belirterek, "Bu eylem ELN tarafından yapıldı, onlar teröristtir, yurt dışında barış temsilcisi kılığına giremezler. Onları adalete teslim edinceye kadar dinlenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Olay yerinde savcılık incelemesinin devam ettiğini anımsatan Molano, Kolombiyalıların savunması ve güvenliği için kararlı şekilde savaşmaya devam edeceklerini söyledi.

Başsavcı Francisco Barbosa da açıklamasında, delillerin sağlıklı şekilde toplanması ve saldırının aydınlatılması için 21 uzman araştırmacının görevlendirildiğini bildirdi.

Devlet Başkanı Ivan Duque, saldırının ardından dün ziyaret ettiği Cucuta'da düzenlediği basın toplantısında, terörist saldırının sorumluları hakkında bilgi paylaşanlara 500 milyon Kolombiya Pesosu ( 135 bin dolar ) ödül verileceğini duyurmuştu.

Saldırı

Cucuta kentinde, Ulusal Ordu'ya bağlı 30. tugayın içinde askerlerin bulunduğu alanda, bomba yüklü 2 aracın infilak ettirilmesi sonucu 34'ü asker toplam 36 kişi yaralanmıştı.

Yetkililer, hastanelerde tedavi altına alınan kişilerden 3'ünün durumunun ağır olduğunu ve patlamayla ilgisi olduğu düşünülen bir kişinin gözaltına alındığını kaydetmişti.

2019'daki saldırıyı da ELN üstlenmişti

Kolombiya'nın başkenti Bogota, 18 Ocak 2019'da son yılların en kanlı saldırısına sahne olmuş, 80 kilogram patlayıcı yüklü araç kentin güneyindeki General Santander Polis Okulunun içine kadar girmiş ve kız öğrencilerin bulunduğu yerleşkede infilak ettirilmişti.

ELN mensubu Jose Aldemar Rojas Rodriguez'in düzenlediği terör saldırısında, saldırganın da aralarında bulunduğu 21 kişi ölmüş, 88 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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