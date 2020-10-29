Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

29.10.2020 17:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 17:34
Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kolombiya'da güvenlik güçleri ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında denizaltına yaptığı operasyonda 60 milyon dolar değerinde 2 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Kolombiya'da güvenlik güçleri ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında denizaltına yaptığı operasyonda 60 milyon dolar değerinde 2 ton uyuşturucu ele geçirdi.

Kolombiya'da dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Ülkenin yaklaşık 56 kilometre açıklarında el yapımı denizaltında uyuşturucu ihbari alan güvenlik güçleri, harekete geçti. Kolombiya Donanması'na bağlı ekipler, el yapımı denizaltıya operasyon düzenledi. Denizaltında  Ekvador, Kolombiya ve Meksika uyruklu 3 kişi yakalanırken, denizaltından çıkan 2 ton ağırlığında ve 60 milyon dolar değerindeki kokaine el konuldu. Yetkililer, uyuşturucu yüklü denizaltının Meksika'ya gittiğini tahmin ettiklerini ifade etti. Paketlenmiş uyuşturucuların ve olayda kullanılan denizaltı basına sergilendi.


Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Kolombiya açıklarında denizaltından 60 milyon dolar değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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