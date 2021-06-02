Kolombiya, 14 ay sonra Venezuela ile sınırını kademeli olarak açıyor
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Kolombiya, 14 ay sonra Venezuela ile sınırını kademeli olarak açıyor

Kolombiya, 14 ay sonra Venezuela ile sınırını kademeli olarak açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kolombiya, Covid-19 salgını nedeni ile kara ve nehir geçişlerine kapattığı Venezuela sınırını 14 ay sonra kademeli olarak açmaya kararı aldı.

Kolombiya, Covid-19 salgını nedeni ile kara ve nehir geçişlerine kapattığı Venezuela sınırını 14 ay sonra kademeli olarak açmaya kararı aldı.

Kolombiya, geçen yıl mart ayında Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında Venezuela ile olan yaklaşık 2 bin 220 kilometrelik sınırını geçişlere kapatmıştı. Kolombiya, 14 ayın ardından kapalı olan sınırını kara ve nehir geçişlerine kademeli olarak yeniden açma kararı aldı. Kolombiya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kolombiya-Venezuela sınırında nehir ve kara geçişlerinin kademeli olarak açılmasına bugün gece yarısından itibaren izin verildiği ifade edilerek, Kolombiya Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan biyogüvenlik önlemlerinin geçişler sırasında uygulanacağı açıklandı.

Kolombiya, 19 Mayıs'ta Brezilya, Ekvador, Peru ve Panama ile sınırlarını yeniden açmıştı.

Kolombiya'da toplam vaka sayısı 3 milyon 432 bin 422'ye, toplam can kaybı ise 89 bin 297'ye ulaştı. Venezuela'da ise toplam vaka sayısı 235 bin 567'ye, toplam can kaybı da 2 bin 661'e yükseldi. - BOGOTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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