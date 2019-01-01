Köln Yeni Yıla Yoğun Güvenlik Önlemleri Arasında Girdi

Almanya'nın Köln kentinde yaşayanlar, yeni yıla yoğun güvenlik önlemleri içinde girdi.

Yılın son gününde erken saatlerden itibaren polis ekiplerinin Köln Katedrali'nin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Havai fişek gösterilerinin yapıldığı bölgede, insanların Ren nehrine düşme tehlikesine karşı nehir çevresi korkuluklarla çevrildi.

Ren nehri üzerindeki köprülerden, tarihi Köln Katedrali çevresinde düzenlenen havai fişek gösterilerini yüzbinlerce Kölnlü takip etti.

Yılbaşına özel programlar düzenleyen salonlar ve eğlence merkezleri her yıl olduğu gibi bu yıl da ilgi odağı oldu. Köln'de yaşayan farklı kültürlerden insanlar sokaklarda yöresel müzikler ile dans etti.

Kaynak: DHA