Köln'ün sembolleri arasına giren camiyi tanıtacak 22 rehber sertifika aldı

29.01.2020 23:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 23:40

Almanya'nın tarihi kentlerinden Köln'ün sembolleri arasına giren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'ni turistlere anlatacak 22 cami rehberine törenle sertifikaları verildi.

Yaklaşık iki yıl önce açılışı yapılan ve modern mimarisi ile dikkati çeken cami, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Turistlere rehberlik edip camiyi ve İslam dinini tanıtmak amacıyla kursa katılan 22 gönüllü rehber adayı, 7 haftalık teorik ve pratik eğitimi başarıyla tamamladı.

Moschee-Forum Direktörü Murat Şahinarslan, yılda 30 bini aşkın ziyaretçinin talebine, mevcut 3 ilahiyatçı cami rehberi ile cevap vermeye çalıştıklarını, artan bu talebi cami rehberliği yetiştirme programıyla karşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Şahinarslan, "Köln, tarihi ve dini turizm açısından önemli bir şehirdir. Moschee-Forum olarak Türkçe ve Almanca dillerinin yanında, belirli günlerde İngilizce ve Arapça dillerinde taleplere cevap vermiş olacağız." ifadesini kullandı.

Gelecekte çok dilli rehber sayısını artıracaklarını vurgulayan Şahinarslan, "Camilerimizde kaliteli ve nitelikli din hizmetleri sunabilmek üzere ilerleyen dönemlerde Almanca, Türkçe ve kısmen diğer dillere hakim 200'e yakın din görevlileri arasından cami rehberliği eğitmenlerini yetiştirmek üzere eğitime alacağız. Böylece Almanya'nın her bölgesinde cami rehberliği eğitmenleri ile DİTİB camilerinde rehberlik hizmetlerini sunmuş olacağız." diye konuştu.

Köln'deki DİTİB Genel Merkezi'nde düzenlenen törenle rehberlere sertifikaları takdim edildi.

Kaynak: AA