Köln Kulübü'nde 3 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Köln, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara yapılan test sonucunda 3 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Köln, teknik heyet, futbolcular ve çalışanlara yapılan test sonucunda 3 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Testleri pozitif çıkan bu 3 ismi özel hayata saygı nedeniyle açıklamayan Alman temsilcisi, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak idmanlarını sürdüreceklerini bildirdi.Öte yandan 3 kişinin evlerinde 14 günlük karantinaya girecekleri de vurgulandı.

Kaynak: DHA