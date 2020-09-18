Köln'den 3 bin 300 kilometre pedalı Ayasofya için çevirdi
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Köln'den 3 bin 300 kilometre pedalı Ayasofya için çevirdi

Almanya Köln'den Ayasofya'ya gelmek için 3 bin 300 kilometre pedal çeviren Recai Karacapak'ın 50 günlük yolculuğu sona erdi.

Köln'den 3 bin 300 kilometre pedalı Ayasofya için çevirdi
18.09.2020 14:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 14:03

Almanya Köln'den Ayasofya'ya gelmek için 3 bin 300 kilometre pedal çeviren Recai Karacapak'ın 50 günlük yolculuğu sona erdi. Ayasofya'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Karacapak, "Daha yollardayım, kat edecek çok kilometrem var" dedi.

Almanya Köln'de inşaat mühendisi olan Recai Karacapak, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'ya gelmek için 50 gün önce bisikletle yola çıktı. 3 bin 300 kilometre pedal çeviren bisiklet tutkunu Karacapak, çevirdiği kilometrelerce pedalda Avrupa'daki Türklerin dostluk mesajını iletmek istediğini söyledi. Pandemide zor bir dönemden geçen ülkemize destek olmak için yola çıktığını belirten Karacapak, yolculuğun devam edeceğini söylüyor.

"Daha yollardayım, kat edecek çok kilometrem var"

Pandemi döneminde Türklere destek olmak için Köln'den Ayasofya'ya geldiğini söyleyen Recai Karacapak, "Köln'de inşaat mühendisiyim, şirketim var. Pandemi döneminde düşünmeye fırsatım oldu. Türk vatandaşlarına bu dönemde moral vermek için bisikletimle yola çıktım. 3 bin 300 kilometre pedal çevirdim, yeni geldim. Toplam 50 gündür yoldayım, 38 gündür de bisikletin üzerindeyim. Bisikletimdeki bayrağı Avrupa'da yaptırdım. Avusturalya'dan kırmızı kumaşını aldım. İpliğini Slovakya'dan aldım. Ay ve yıldızın kumaşını Macaristan'dan aldım. Karbon çubuğu da Sırbistan'dan geldi. 2 farklı terzi de Bulgaristan'da işçiliğini yaptı. Yolculuk esnasında birçok macera yaşadım. Köpekler kovaladı, sivrisinekler çok kötüydü. Çadırımı su bastı, rüzgardan uçtu. Başlangıçta çok yoruldum. 2-3 hafta sonra alıştım. Avrupa'daki Türkler ülkesinin arkasındadır. Vatanımızı hepimiz seviyoruz. Türklerin dostluğu için mücadele ediyoruz. Avrupa'da 5 senedir bir kere bile Türkiye'yi anlatan güzel bir haber görmedim. Artık susmak istemiyorum. Daha yollardayım, kat edecek çok kilometrem var. Yollar oldukça verilecek mesajlarım çoğalacak" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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