Köln'de sosyal mesafeli 1 Mayıs
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Köln'de sosyal mesafeli 1 Mayıs

Köln'de sosyal mesafeli 1 Mayıs
01.05.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.05.2020 17:18

Köln'ün çeşitli semtlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösterilere katılan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu.

Köln'ün çeşitli semtlerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle düzenlenen gösterilere katılan vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uydu.

Almanya'nın Köln kentinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle gösteriler düzenlendi. Sosyal mesafenin korunarak 25 kişinin katılımı şartı ile izin verilen gösteriye daha sonradan katılan ve korona virüs olmadığını iddia eden grup ile başka bir grubun tartışması yaşandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri karşıt görüşlü grupların tartışması nedeniyle polis müdahalesinin ardından son buldu. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı gösteride "Naziler defolsun", "Sağlık çalışanlarına daha fazla ücret", "Ev kiraları düşürülsün" yazılı pankartlar ve dövizler taşındı.

Alman Sendikalar Birliği (DGB) merkezi gösterisini korona virüs salgını nedeni ile bu yıl iptal ettiğini açıkladı. Almanya'nın çeşitli kentlerinde sosyal mesafe şartı ve maske takmak koşulu ile bir çok protesto gösterileri tertiplendi. - KÖLN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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