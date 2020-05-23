Köln?de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
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Köln?de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı

Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.

Köln?de koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının son Cuma namazı açık alanlarda kılındı
23.05.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.05.2020 13:18

Almanya'nın Köln kentinde Ramazan ayının son Cuma namazı koronavirüs (Covid-19) nedeniyle camilerde ve izin alınan açık alanlarda eda edildi.

Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Merkezi bahçesi Cuma namazına ev sahipliği yaptı. Porz Belediyesi'nden alınan izinle kılınan namaza çok sayıda vatandaş katıldı.

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi 'Genel Merkez binamızın bahçesini Diyanet İşleri Türk İslam Birliği için (DİTİB) Köln, Porz cami derneğimize Cuma ve bayram namazı için tahsis ettik. Cuma namazlarımızı sosyal mesafeye riayet ederek eda ettik' dedi.

 


Kaynak: DHA

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