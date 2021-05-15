Köln'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
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Köln'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

Köln'de, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Köln kentinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Almanya'nın Köln kentinde İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Çeşitli Filistinli derneklerin çağrısıyla Heumarkt Meydanı'nda düzenlenen protesto gösterisine binden fazla kişi katıldı. Göstericilerin arasında Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda Türk, Alman ve diğer milletlerden insanlar da yer aldı.

Doğu Kudüs'e ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteride sivil ve çocuk demeden masum insanlara saldıran İsrail aleyhine sloganlar atıldı, konuşmalar yapıldı. Ellerinde sloganlar yazan dövizler ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Filistin halkı lehine sloganlar attı.

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı gösteride sık sık yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla maske ve mesafe kuralına uyulması çağrısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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