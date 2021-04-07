Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti
İstanbul'da 20 binden fazla konut üretmişti! 73 yıllık inşaat devi Garanti Koza iflas etti

Almanya'nın Köln kentinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Raderberg semtindeki Bonner Caddesi yakınlarında inşaat çalışması esnasında bulunan İngiliz yapımı 250 kilogramlık bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan yaklaşık 400 kişi dün gece tahliye edildi.

Bombanın bulunduğu bölgenin 300 metre çapındaki alandan tahliye edilenler, soğuk havadan korunmak için oluşturulan tahliye noktasında bekledi.

Bombanın uzman ekiplerce gece 00.02'de sorunsuz şekilde etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Türker Ertürk Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Dilan Çıtak Burak Deniz
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Fatih Terim Şenol Güneş Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 12:07:39. #1.16#
title