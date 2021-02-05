Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
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Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

05.02.2021 18:05 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:08
Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Almanya'nın Köln kentinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Almanya'nın Köln kentinde bulunan, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sürth semtinde bulunan 500 kilogramlık İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında bölgede oturan 5 bin 500 kişi tahliye edildi. Bölgeden tahliye edilenler arasında 24 hastanın da bulunduğu ve bunlardan bazılarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü bildirildi.

Gerekli önlemlerin alınmasının ardından yarım tonluk bomba yerel saatle 15.00'te imha edildi.

Almanya'da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Zeyrek

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