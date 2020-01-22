Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

22.01.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:38

Almanya'nın Köln kentinde bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma 500 kilogramlık bombanın imha çalışması nedeniyle yarın bölgeden 5 bin 800 kişi tahliye edilecek.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, toprağın 5 metre altında bulunan ve 500 kilogram ağırlığındaki Amerikan yapımı bombanın etkisiz hale getirilmesi için hazırlıkların başladığı bildirildi.

Açıklamada, Lindenthal semtindeki Gleueler Caddesi'nde bulunan bombanın imha çalışması nedeniyle bölgede yaşayan 5 bin 800 kişinin yarın tahliye edileceği belirtildi.

İmha çalışmaları esnasında bölgedeki yollar trafiğe kapatılırken, bazı toplu taşıma seferlerinin de yapılamayacağı kaydedildi.

Köln'ün Deutz semtinde pazartesi günü yine patlamamış bir bomba bulunmuş ve salı günü etkisiz hale getirilmişti.

Almanya'da, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

Kaynak: AA