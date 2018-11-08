Köln de Dizel Motorlu Araçlara Yasak Getirdi

ALMANYA'nın Hamburg kentinde yüksek hava kirliliği nedeniyle bazı caddelerde dizel motorlu araçlara yasak getirildi ve uygulamaya konuldu. Stuttgart, Berlin ve Frankfurt kentlerinde de mahkeme dizel yasağını karara bağladı. Buralarda ise karar 2019'da yürürlüğe girecek. Alman Çevre Örgütü, bu kentlerin ardından hava kirliliğinin yüksek olduğu Köln ve Bonn kentlerinde de dizel motorlu araçlara yasak uygulanması için mahkemeye başvurdu. Mahkeme de yasak talebini onayladı. Karar Nisan 2019'dan itibaren geçerli olacak. Köln'de dizel araçların trafikte seyretmesini yasaklayan bölgeler olacak ve yasak Euro 5'e kadar olan tüm dizel motorlu araçları kapsayacak. Henüz detaylar açıklanmadı. Köln'ün ardından Bonn da iki caddede yasak planlanıyor.