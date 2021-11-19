Köln'de bir kreşi "havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı - Haberler
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Köln'de bir kreşi "havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişiyi yakalamak için operasyon başlatıldı

AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel
Köln'de bir kreşi

Almanya'nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde bir kreşin arazisine girerek "binayı havaya uçurma" tehdidinde bulunan kişinin yakalanması için operasyon başlatıldığı bildirildi.

Köln polisinden yapılan açıklamada, Riehl semtindeki bir kreşte yerel saatle 15.30'da meydana gelen olayla ilgili bir kişinin arandığı belirtildi.

Açıklamada, kreşte bulunan çocukların eğitimciler tarafından binadan çıkarıldığı ve tüm çocukların güvenli şekilde ailelerine teslim edildiği kaydedildi.

Yerel basında yer alan haberler de, şüphelinin yanındaki çantada kabloların görüldüğü iddia edildi.

Şüphelinin yakalanması için An der Flora Caddesi'nin etrafındaki geniş bir alanın kordon altına alındığı ve Özel Harekat Timi tarafından operasyon başlatıldığı ifade edildi.

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AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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