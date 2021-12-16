Köln'de aşırı sağcılara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Köln'de aşırı sağcılara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı

Köln'de aşırı sağcılara yönelik operasyonda 4 kişi gözaltına alındı
AA / Mesut Zeyrek - Haberler | Güncel

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcılara yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Almanya'nın Köln kentinde aşırı sağcılara yönelik operasyonda 4 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, sabahın erken saatlerinde özel kuvvetler timleri tarafından Köln'ün Nippes, Holweide ve Mülheim semtlerinde yapılan operasyonlara patlayıcıya duyarlı özel eğitilmiş köpeklerin de katıldığı belirtildi.

El yapımı patlayıcı yapıldığı şüphesiyle başlatılan operasyonda ele geçirilen havai fişekler, cep telefonları ve diğer malzemelerin incelemeye alındığı ifade edildi.

Arama sırasında az miktarda uyuşturucu madde bulunduğu, konutlarında uyuşturucu madde bulunan 4 kişinin gözaltına alınarak adliyeye sevk edildiği kaydedildi.

Söz konusu kişilerin yarın hakim karşısına çıkarılacağı bilgisi paylaşıldı.

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AA / Mesut Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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