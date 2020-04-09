Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu
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Recep Tayyip Erdoğan, Almanya, Köln, Güncel

Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu

Almanya'nın Köln kentinde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde ilk kez ezan dışarıda hoparlörlerden okundu.

09.04.2020 00:05 | Son Güncelleme: 09.04.2020 00:06

Almanya'nın Köln kentinde açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde ilk kez ezan dışarıda hoparlörlerden okundu.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı ve açılışını 29 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Köln Merkez Camii'nde akşam ezanı, Merkez Camii din görevlisi Naci Şengün tarafından hoparlörlerden okundu. Ezanın okunmasının ardından açıklama yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, korona virüsü salgının dünyanın her bölgesinde değişiklikler meydana getirdiğini ifade etti. Türkmen, "Toplumun farklı kesimlerinde olumlu duyarlılık meydana getirdi. Bugün Almanya'nın 70-80 camisinde canlı bir şekilde açıktan ezan okunuyor. Yıllardır Müslümanların hasretini duyduğu kendi kimliğini burada kabul ettirme anlamında Müslümanlar Almanya'nın parçasıdır tartışmaları içerisinde yerini buldu" dedi.

"Bugün özel zamanlardan birini yaşamış olduk" diyen Türkmen, "Zaman zaman sosyal medya üzerinden vatandaşlarımız ezan okunan yerlere gelip özensiz ve dikkatsiz bir dil kullanma ihtimali olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu konuda içinde bulunduğumuz toplumun hassasiyetlerine dikkat etmelerini arzu ediyoruz" diye konuştu. Türkmen, "Bu manada içinde bulunduğumuz Hristiyan toplum, bugünlerde kendileri de çok özel günlerini yaşıyor. Paskalya tatili dediğimiz tatilin arifesindeyiz. Perşembe gününden pazar gününe kadar matem günlerini yaşayacaklar" dedi. Türkmen, "Matem günlerine empati göstererek DİTİB olarak bu matem günleri dediğimiz insanların kendi matemini yaşamayı arzu ettiği bu günlerde bize Almanya'da gösterilmiş olan bu duyarlılığa karşılık vermek, cuma ve cumartesi günleri açıktan okumak iznimiz olmasına rağmen Hristiyanların matem günlerine bir empati olarak açıktan ezan okumayacağız. Ondan sonra sürecimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

Türkmen Ramazan ayının geldiğini ve camilerin kapalı olduğunu dile getirerek, "Dinin ve ezanın bu süreçte Müslümanlara büyük bir psikolojik destek olacağını, camisine giremeyen, camisi boş kalan, kendisi hüzünlü olan Müslüman kardeşlerimizin gönüllerinde manevi dünyalarında psikolojik destek olacağına inanıyorum" dedi. Türkmen, "Tabi ki arzum ve isteğim sıkıntılı ve salgın günleri geçtikten sonra da bu güzel toplumsal hoşgörü başlangıcının birlikte yaşama kültürünün bundan sonraki süreçte de devam etmesidir. Bu vesileyle bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de aynı duyarlılığı beklediğimizi ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aynı anda bin 200'den fazla kişinin ibadet edebildiği Köln Merkez Camii, Avrupa'nın en büyük camileri arasında yer alıyor. Almanya'nın birçok bölgesinde korona virüsü salgını nedeniyle yerel makamların verdiği izinlerle hoparlörlerden ezanlar okunuyor. Bugüne kadar birçok camide ezan dışarıda canlı olarak okundu.

29 Eylül 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş katılımıyla açılış töreni düzenlenmiş, açılışta yetkililerin yanı sıra kalabalık cemaat de yer almıştı.

(İHA)

Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu

Kaynak: İHA

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Köln'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı camide ezan ilk kez hoparlörlerden okundu
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