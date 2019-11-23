Köln'de 2. Dünya Savaşı'ndan kalan bomba nedeniyle 6500 kişi tahliye edildi

23.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 13:22

Almanya'nın Köln kentinde 2. Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bomba bulundu.

Köln Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zollstock semtinde bulunan 125 kilogramlık patlamamış İngiliz yapımı bombanın imha çalışmaları sırasında, tehlikeli bölgenin 500 metre yarıçapında bulunan 6 bin 500 kişi tahliye edildi.

Karlheinz-Steimel-Weg'de bulunan bomba nedeniyle, bölgeden geçen demir yolunda tehlikeli madde taşıyan vagonlar, güvenli bir bölgeye çekildi.

Tahliye edilenler için Brüggener Caddesi üzerinde bir okulda irtibat noktası oluşturulurken, bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, toplu taşıma araçlarında aksamalar yaşandı.

Bombanın bugün imha edilmesi bekleniyor

Dün akşam inşaat çalışmaları sırasında bulunan bombanın bugün imha edilmesi bekleniyor.

Önceki gün de Köln'ün Buchheim semtinde Amerikan yapımı patlamamış bir bomba bulunmuş ve uzman ekiplerce etkisiz hale getirilmişti.

Almanya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim yerlerinde olmak üzere patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.

Kaynak: AA