- Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı- Büyükelçi Erciyes: "FETÖ yurt dışı faaliyetlerine ağırlık...
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- Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı- Büyükelçi Erciyes: "FETÖ yurt dışı faaliyetlerine ağırlık...

- Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı Büyükelçi Erciyes: "FETÖ yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır" Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

16.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:38

- Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Büyükelçi Erciyes: "FETÖ yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır"

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes, "FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş, yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün hain darbe girişiminin 4. yılı nedeniyle Köln Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe şehitler anısına saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlandı ve Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Anma etkinliği yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında maske ve sosyal mesafe korunarak yapıldı.

"Virüs gibi devletimizin içerisine yerleştiklerini görmüş olduk"

Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Ceyhun Erciyes'in konuşması ile başlayan etkinliğe sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Erciyes yaptığı konuşmada, "15 Temmuz, FETÖ'nün devletimize yönelik oluşturduğu büyük tehdidi ortaya koymuştur. Bugünün tabiriyle bir virüs gibi devletimizin içerisine yerleştiklerini görmüş olduk" şeklinde konuştu.

Erciyes, "FETÖ, yurt içindeki yapısının giderek zayıflaması sonucunda yeni bir strateji değişikliğine gitmiş ve yurt dışı faaliyetlerine ağırlık vermeye başlamıştır. Bu nedenle Türkiye dışındaki FETÖ yapılarıyla mücadele daha fazla önem kazanmıştır" dedi. Yabancı muhattapları ile yaptıkları temaslara değinen Erciyes, "Yabancı muhataplarımızla yaptığımız tüm temaslarda, FETÖ'nün faaliyet gösterdiği diğer ülkeler bakımından da güvenlik tehdidi olduğunu vurgulamaktayız" diye konuştu. Erciyes, "Yurt dışında sürdürdüğümüz yoğun çabaların somut neticeleri alınmaya başlanmıştır. Çeşitli ülkeler ve uluslararası örgütler, FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmişlerdir" dedi.

"Almanya'nın yanımızda durmasını talep ediyoruz"

Alman makamlarına birçok iade dosyasının talebini ilettiklerine değinen Erciyes, "Dostumuz ve müttefikimiz olarak terör ve suç örgütü olan FETÖ'yle bu mücadelemizde Almanya'nın da yanımızda durmasını bekliyor ve talep ediyoruz. Ben bu vesileyle bunu bir kez daha vurguluyorum" ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de konuşma yaptığı etkinlikte ayrıca, Milli İradenin Yükselişi adlı fotoğraf sergisi de açıldı.

- Köln'de 15 Temmuz şehitleri anıldı- Büyükelçi Erciyes: 'FETÖ yurt dışı faaliyetlerine ağırlık...

Kaynak: İHA

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