Köln Belediye Başkanı Reker, virüs şüphesiyle karantina altında
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Çin Halk Cumhuriyeti, Almanya, Avrupa, Köln, Politika

Köln Belediye Başkanı Reker, virüs şüphesiyle karantina altında

Almanya'nın Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, testleri pozitif çıkan bir hastayla temas etmesinin ardından karantina altına alındı.

17.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:47
Köln Belediye Başkanı Reker, virüs şüphesiyle karantina altında

Almanya'nın Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, testleri pozitif çıkan bir hastayla temas etmesinin ardından karantina altına alındı.


Çin'de ortaya çıkan ölümcül korona virüsü Avrupa'da etkisini sürdürüyor. Almanya'da Köln Belediye Başkanı Henriette Reker'in testleri pozitif çıkan bir hastayla temas etmesinin ardından sağlık departmanının tavsiyesi üzerine evinde karantinaya alındığı bildirildi. Henriette Reker yaptığı açıklamada, şu ana kadar semptom göstermediğini ve kendini iyi hissettiğini ifade ederken işlerini de evden yürütüyor.


Reker yayınladığı mesajında Köln halkına çağrıda bulunarak, "Sevgili Köln halkı, dün gece evde karantinaya alındım. Çünkü dün gece tanıdığım Korona virüsü için pozitif test eden biriyle iletişim kurdum. Tabii ki kurallar benim için de geçerli. Ancak herhangi bir belirti göstermediğim için resmi işime şimdilik evden devam edeceğim" dedi.


"Birçoğumuz enfekte olacağız" diyen Köln Belediye Başkanı Reker, "Bu yüzden günün 24 saatinde Köln sakinleri için yüksek tempo altında çalışıyoruz. Enfeksiyon riskini en aza indirmek için tüm önlemleri alıyoruz. Bu herkes için günlük yaşamda büyük kısıtlamalar anlamına gelir. Bu ciddi durumda dayanışmaya ve kaynaşmaya ihtiyacımız var. Köln halkı birbirlerine karşı sorumlu davranırsa krizi birlikte yöneteceğiz" ifadelerini kullandı. - KÖLN

Kaynak: İHA

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