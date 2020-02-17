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Köln 1-4 Bayern Münih

Bayern Münih, Bundesliga'nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı'nda Köln'e konuk oldu.

17.02.2020 04:37 | Son Güncelleme: 17.02.2020 04:37
Köln 1-4 Bayern Münih

, Bundesliga'nın 22. haftasında Rhein Energie Stadı'nda 'e konuk oldu.


Karşılaşmaya hızlı başlayan ekibi, 3. dakikada Robert Lewandowski, 5. dakikada Kingsley Coman ve 12. ve 66. dakikalarda Serge Gnabry ile bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Köln'ün tek golü 70. dakikada Mark Uth'dan geldi.


Puanını 46'ya çıkaran Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.


Kaynak: Hürriyet

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