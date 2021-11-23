Kolluk Gözetim İhbar ve Şikayet Başvurusu

6713 Sayılı Kolluk Gözetim Komisyonu Kurulması Hakkında Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik kapsamında Kolluk Görevlilerinin hukuka aykırı eylem, tutum veya davranışları ile kolluk görevlileri hakkındaki memnuniyet bildirimlerinizi kolluk birimlerine yazılı veya sözlü olarak doğrudan yapılabileceğiniz gibi, telefon, mektup, faks veya elektronik posta yolu ile daha kolay yapabilmeniz için örnek formlar sunulmuştur. Kırklareli Valiliği Kolluk İhbar Şikayet Bürosu İrtibat Telefon Numarası +90 288 214 51 55 Dahili 104 Kolluk Personeli Memnuniyet Formu Kolluk Personeli Hakkında İhbar/Şikayet Formu Kolluk Personeli Hakkında İhbar/Şikayet Online Başvuru Formu

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