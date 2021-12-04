3 Aralık 2021 Cuma günü Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları ve Kriminoloji Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Akademimiz Gölbaşı Yerleşkesi Ali Birinci Kültür Merkezinde İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) Uygulama Faaliyet Raporu kapsamında düzenlenen "Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi Çalıştayı" 3 oturum halinde "İnsan Hakları Hukuku Kapsamında Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi", "Ulusal Düzenlemeler ve Yargı Kararları Işığında Kolluğun Zor ve Silah Kullanma Yetkisi", "Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" konularıyla gerçekleştirmiştir.

Söz konusu çalıştay; Polis Akademisi Başkanımız Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, İçişleri Bakanlığı Araştırma ve Etütler Merkezi Başkanı Doç. Dr. Selim ÇAPAR, İnsan Hakları Dairesi Başkan Yardımcısı Hakim Ömer YILMAZ, Polis Akademisi Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Adli Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Coşkun TAŞTAN, Trafik Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şenol YAPRAK, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Yargıtay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Türkiye Adalet Akademisi, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, EGM Özel Harekat Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Daire Başkanlıklarından temsilciler, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve alanında uzman kişilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

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