Kollajen Nedir? Kaç Kip Kollajen Var? Collagen Ne İçin Kullanılır
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Kollajen Nedir? Kaç Kip Kollajen Var? Collagen Ne İçin Kullanılır

Kollajen Nedir? Kaç Kip Kollajen Var? Collagen Ne İçin Kullanılır
Hürriyet - Haberler | Magazin

Vücutta farklı tiplerde pek çok kolajen bulunur.

Vücutta farklı tiplerde pek çok kolajen bulunur. Bu kolajenler bulundukları bölgelerde yapısal ve işlevsel özelliklerin korunmasında görev almaktadır. Kolajenlerin her biri vücudun belli bir bölgesinin sağlıklı kalması adına çalışmalar yapmaktadır.

Kolajen Nedir?

İnsan vücudunda, deri, tendon, kemik, ligament gibi pek çok protein vardır. Bunlar yapısal protein olarak isimlendirilmektedir. Koalajenler vücut yapısında en fazla bulunan proteinlerdir. Tüm proteinlerin yaklaşık olarak 1/3'lük kısmını oluşturur.

Kolajen bağ doku için de oldukça önemlidir. Dokuların birbirine yapışmasını ve bu sayede bir arada kalmasını sağlamaktadır. Vücutta bulunan kolajenlerin farklı görevleri bulunur. Bu madde vücudun yapısını koruyan temel bir madde olması ile de bilinmektedir.

Kaç Tip Kolajen Vardır?

Vücutta farklı kolajen tipleri bulunmaktadır. Bunların görevleri de birbirinden farklılık göstermektedir. Ancak temel görevleri bağ dokusunu desteklemektir. Kolajen tipleri şu şekilde sıralanabilir;

Tip 1 Kolajen: Vücut yapısında bulunan kolajenlerin yaklaşık %90'lık kısmı tip 1 kolajen özelliği göstermektedir. Bu kolajenler sıkıca demetlenmiş bir şekilde olan iplikçik yapısı şeklindedir. Tip 1 kolajen deri, tendon, kıkırdak, kemik ve diş yapısına katılmaktadır.

Tip 2 Kolajen: Tip 1grubunda olan kolajenlerden çok daha gevşek bir şekilde paketlenmiş olan kolajen türleridir. Eklem bölgelerindeki elastik kıkırdakların yapısına katılırlar.

Tip 3 Kolajen: Kas, organ ve bunun yanında damar yapılarında bulunan kolajenler bu gruba girmektedir.

Tip 4 Kolajen: Bu kolajenler derinin katmanlarında yer alır.

Kolajen Ne İçin Kullanılır?

Yaşın ilerlemesi ile birlikte kolajen seviyesinde de azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle belli bir yaştan sonra kolajen takviyesi almak oldukça önemlidir. Saç sağlığı açısından çok önemlidir. Bunun yanında kalp sağlığına olan faydaları ile bilinmektedir.

Kolajen takviyesi ile cilt daha gergin ve pürüzsüz görünür. Yaşlanma etkileri de gecikecektir. Kıkırdak bölgelerindeki kolajen azalmaları zamanla kireçlenme meydana gelmesine sebep olabilmektedir. Tüm bu faydaları nedeni ile kolajen kullanımı oldukça önemlidir.

Kaynak: Hürriyet

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Kollajen Nedir? Kaç Kip Kollajen Var? Collagen Ne İçin Kullanılır - Haberler Magazin
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