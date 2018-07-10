Koli yüklü kamyon yan yattı: 1 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koli yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana İstikametinden Gaziantep istikametinde seyir halindeki S. B. yönetimindeki 44 BT 653 plakalı koli yüklü kamyon Nurdağı ilçesindeki Ziraat Bankası Kavşağında bulunan trafik ışık direklerine vurarak, yan yattı. Koliler yol ortasına dağılırken, yolda ulaşım 1 saatliğine trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda polis, 112 ambulansları ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücü hafif bir şekilde yaralanırken sıyrıklarla atlattı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahalesi yapılırken yol ise çekici yardımı ile kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.