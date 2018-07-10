Koli Yüklü Kamyon Yan Yattı: 1 Yaralı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde koli yüklü kamyon yan yattı. Kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Gaziantep istikametine seyir halindeki S.B. yönetimindeki 44 BT 653 plakalı koli yüklü kamyon, Nurdağı ilçesindeki Ziraat Bankası kavşağında bulunan trafik ışık direklerine vurarak yan yattı. Koliler yol ortasına dağılırken, yolda ulaşım 1 saatliğine trafiğe kapandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon sürücü hafif bir şekilde yaralandı.

Sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yol ise çekici yardımıyla kamyonun kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. - GAZİANTEP