Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi
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Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

GİRESUN'da, polis ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

17.02.2020 18:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:31
Koli içinde 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

'da, ekiplerince yapılan yol kontrolünde bir otobüsün bagajında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan E.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaptıkları sırada bölgeden geçen bir otobüsü durdurdu Otobüsün bagajında arama yapan ekipler, iki koli içinde 9 milimetre çapında 56 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Otobüste gözaltına alınan yolcu E.U. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 


Kaynak: DHA
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