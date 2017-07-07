Koli fabrikasında çıkan yangında fabrika kül oldu



İZMİR - İzmir'in Tire ilçesinde, bir koli fabrikasında henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.

Tire Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir koli fabrikasında dün gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince sabah kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada çıkan yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, hasarın yapılacak inceleme sonrası netlik kazanacağı belirtildi. Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı inceleme sonrası netlik kazanacak.