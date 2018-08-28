Kolestrol Diyet ve Egzersizle Kontrol Altına Alınabilir"

Medicana Samsun Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü uzman doktorlarından Yüksel Kaş, kolesterolün diyet ve egzersiz, gerektiğinde de ilaç kullanımıyla kontrol altına alınabilecek bir sorun olduğunu belirtti.

Kaş, yaptığı yazılı açıklamada, sağlıklı bir yaşam için kolesterol seviyesinin kabul edilebilir sınırlarda tutulmasının önemli olduğunu belirtti.

Kalp damar hastalıklarını önlemenin en etkili yolunun, risk faktörleri olan sigara, kolesterol, obezite, stres ortadan kaldırmaya yönelik yaşam tarzı değişiklikleri olduğunu dile getiren Kaş, "Bu da düzenli egzersiz yapmak, sigara içmemek ve beslenmeye özen göstermektir. Bu şekilde kalp damar hastalıklarını yüzde 80 oranında önlemiş olabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaş, kalp damar hastalıkları için risk faktörü olan kolesterolü önlemede de egzersiz ve beslenmenin önemli rolü olduğunu, buna rağmen sorun devam ediyorsa ilaca başvurulması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Öncelikle hastalar yaşam tarzlarını değiştirmelidirler. Buna rağmen hala yüksekse ilaç başlanır. Başlandığında da hayat boyu kullanılması gereken ilaçlardır. Nasıl ki tansiyon ilaçlarını tansiyonumuz düşünce kesmiyoruz, kolesterol ilaçlarını da normale inince kesmememiz gerekir. Yaşam boyu kullanılırlar. İlaç başlanınca da 3-6 aylık aralarla hekim tarafından kontrolleri yapılmalı. Kolesterol düşürücü ilaçlar bugüne kadar koroner kalp hastalığından ölümü, kalp krizini ve felci engellediği bilinen en etkili tedavilerden bir tanesidir. Dünyada birçok farklı ülkede yapılmış güvenilir çalışmalarda etkili ve güvenli oldukları kanıtlanmıştır. Bu veriler de bir araya toplanıp uluslararası kılavuzlara girmektedir. Biz hekimler de bu uluslararası kılavuzların verilerini pratikte hastalarımıza uygulamaktayız."