"Kolektif Yansıma", Trabzon Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL (AA) - İran asıllı ABD'li sanatçı Shirin Abedinirad'ın, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi bünyesindeki "Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında hazırladığı "Kolektif Yansıma" adlı sergisi, Trabzon'da renovasyonu yeni tamamlanmış olan Kızlar Manastırı'nda açılacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel olarak gerçekleştirilecek sergi, 1- 11 Mart tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Ayça Okay'ın küratörlüğünü üstlendiği sergi, insani değerlere ve kadının toplumdaki önemine dikkat çekmeyi hedefliyor.

Sergi kapsamında güncel meselelerin alanında uzman konukların katılımıyla bir dizi söyleşi yapılması ve izleyicinin de interaktif şekilde etkinliğin parçası olması planlanıyor.

Projeye dair sanatçı Shirin Abedinirad, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Kızlar Manastırı kadınların bir şeyler ürettiği ve geçimini sağladığı çok özel bir mekan. Mina'nın Çocukları projesi de Türkiye Üniversiteli Kadınlar Derneği'ne destek veren üretken 11 kadın tarafından kurulmuş. Tıpkı Manastırın kuruluş amacı gibi bu proje de kadınları güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Eserlerimle kadınları cesaretlendirmek ve onlara kendi ayakları üzerinde durabilmeleri için aynadaki yansımalarına bakmalarının yeterli olduğunu eser yerleştirmelerimle anlatmaya çalışıyorum. Özellikle erkek egemen toplumlarda, üretken, gökyüzü gibi aydınlık kadınlara umutsuzluğa kapıldıklarında gökyüzüne bakmaları ve yaptıklarını yapmaya devam etmeleri için bir mesaj veriyorum. Bence burada önemli olan cesaret. Çünkü kadınlar saf enerjilerini, saf benliklerini, potansiyellerini ortaya çıkartabilirlerse güçlenerek yollarına devam edebilirler. Bu yüzden bu projeye dahil olmak ve kadınların ürettiği ve yaşadığı tarihi bir manastırda çalışmayı çok heyecan verici buluyorum. Yapım uygulamam Manastır ile mükemmel bir şekilde eşleşti. Çünkü mekan da yıllar süren tadilattan sonra saf bir güzelliğe sahip."

Projenin küratörü Ayça Okay ise sergiye altı aylık bir süreçte hazırlandıklarını aktararak, "Dünya çapında bienallere katılmış, sanat yapıtı ve mekan ilişkisinin gücünü gözler önüne seren Shirin Abedinirad'ın projede yer alması heyecan verici. Üretim pratiğinde kırılgan ve hassas ancak bir araya geldikçe güçlü bir yapıya dönüşen aynaları, tarihi Kızlar Manastırı'nda üretkenlik ve birlik mesajları vermek üzere mekan ile yeniden yorumlama, canlandırma ya da yeni bir kimlik kazandırmaya yönelik yaklaşımla izleyiciye sunuyor. Küratöryel süreçte tarihi mekanda deneyimlediğimiz rastlantısallık ise projeyi içselleştirmemiz adına büyük bir etken oldu." ifadelerini kullandı.

"Mina'nın Çocukları" projesi kapsamında geçen yıl eylül ayında 11 tanınmış sanatçının resim, heykel, enstalasyon, video eserleriyle yer aldığı "Kolektif Hafıza" isimli sergi, Bodrum'da açıldı. Ardından Contemporary Istanbul'da "Kolektif Hafıza" seçkisinden bu proje için özel üretilmiş bir eser sergilendi.