Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı
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Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı

Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kenti haline getirme vizyonu çerçevesinde Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İzmir'i bir kültür sanat kenti haline getirme vizyonu çerçevesinde Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı. Ücretsiz etkinlikler her pazartesi ve perşembe Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi'nde, her salı ve çarşamba Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'nda 18. 00-20. 00 saatleri arasında yapılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kolektif Hayal Gücü ve Müzik Buluşmaları başladı. Çocukların sese ve müziğe ilgilerini arttırmayı hedefleyen etkinlikler "Müzikal İfade Biçimleri", "Şehrin Müzikal Belleği", "Kolektif Hayal Gücü Orkestrası", "Dinleme Sanatı", "Çocuk Müzisyenleri Kolektif" ve "Enstrümantalistler için Atölye Çalışmaları" adlı 6 farklı eğitim ünitesini içeriyor. Etkinlikler her pazartesi ve perşembe Tarihi Havagazı Gençlik Yerleşkesi'nde, her salı ve çarşamba Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'nda 18. 00-20. 00 saatleri arasında yapılıyor.

Ücretsiz etkinliklere 7 yaşın üzerindeki herkes katılabiliyor.

Detaylı bilgi için: 293 90 14

Kaynak: Habermetre

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