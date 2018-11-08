Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Zirvesi Kazakistan'da Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da gerçekleşen 4'lü Suriye Zirvesi'ni anlattı.

Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü Zirvesi Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgızistan Sooronbay Ceenbekov, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Beyaz Rusya Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko katıldı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen toplantıda bölgesel ve küresel konular ele alındı. Rusya Devlet Başkanı Putin katılımcı ülkelere Suriye'deki son gelişmeler hakkında bilgi verdi. Putin'in ayrıca İstanbul'da gerçekleşen 4'lü Suriye Zirvesi'nin detayları hakkında da siyasileri bilgilendirdiği aktarıldı.

Başkent Astana'da düzenlenen zirve 8-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. - ASTANA