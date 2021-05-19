Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı Tacikistan'da yapıldı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri dışişleri bakanları konseyi toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı.

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkeleri dışişleri bakanları konseyi toplantısı Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de yapıldı.

Tacikistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Sirojiddin Muhriddin başkanlığındaki toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ve Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ara Ayvazyan ile KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

Dar ve genişletilmiş formatta düzenlenen toplantılarda, uluslararası ve bölgedeki durum ve bunun örgüt ülkelerinin güvenliğine etkisi ele alındı.

ABD ve NATO birliklerinin çekilmesinin öngörüldüğü Afganistan'daki durumun da tartışıldığı toplantıda bakanlar, Afgan sorununun Orta Asya'nın ortak güvenliğini doğrudan etkilemesi nedeniyle KGAÖ'nün güney sınırlarının güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldı ve hazırlanacak Tacik-Afgan sınırının güçlendirilmesine yönelik Bölgelerarası Hedef Programı'nın en kısa zamanda kabul edilmesinin önemini vurguladı.

Ermenistan tarafının talebi üzerine Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun da ele alındığı toplantıda, Ermenistan Dışişleri Bakan Vekili Ayvazyan konuya ilişkin bilgi verdi.

Toplantıda, geçen ay Tacik-Kırgız sınırında yaşanan olaylara da değinen bakanlar, "Bu tür sorunların bizzat müzakereler, dostluk ve iyi komşuluk ilkelerine dayalı olarak çözülmesi gerektiğini" kaydetti.

Toplantının ardından basın toplantısı düzenleyen Muhriddin, Afgan meselelerinin Orta Asya'daki toplu güvenlik alanındaki durumu doğrudan etkilediğini, dışişleri bakanlarının örgütün güney sınırlarının güçlendirilmesinin önemi konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Bu arada, KGAÖ Dışişleri Bakanları, toplantı öncesinde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman tarafından da kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov